Солтон, Алтайский край, , 11:39 — REGNUM

ГУ ГЧС по Алтайскому краю сегодня, 23 июля, рассказали об успешном завершении поисковой операции в Солтонском районе, где несколько дней назад потерялась пожилая жительница Бийска, ушедшая в лес для сбора ягод в районе села Лебяжье.

Из официальной и информации следует, что женщина попала 21 июля. Помимо районных сил и средств для её поисков из Барнаула были направлены 10 спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова (в составе группы — три кинологических расчёта) и пять спасателей краевого отряда.

Усилия группы (всего в работах были задействованы около 50 человек и 12 единиц техники) увенчались успехом: сегодня, 23 июля, около 13:00 местного времени шестидесятипятилетняя женщина была обнаружена. По предварительным данным, в медицинской помощи не нуждается.