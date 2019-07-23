Ульяновск, , 11:29 — REGNUM

В Ульяновске проводится проверка по сообщениям о совершении противоправных действий в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Речь идёт о возможном мошенничестве с квартирой фронтовика, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Предварительно установлено, что в отношении 96-летнего ветерана «совершены мошеннические действия с её квартирой, в результате которых она не может в ней проживать и вынуждена оплачивать коммунальные долги в крупном размере». Проверочные мероприятия продолжаются, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным из местных СМИ, трёхкомнатную квартиру ветерана, где она проживала со своей внучкой, последняя продала и купила однокомнатную квартиру, в которой также прописала бабушку. Однако фактически, как сообщают издания, бабушка жила у своего сына, а коммунальные долги тем временем копились и превысили с учётом просрочки 200 тыс. рублей. За эти долги и заставляют расплачиваться ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.

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