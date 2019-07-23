Хабаровск, , 11:23 — REGNUM

В результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае погибла 11-летняя девочка, еще 12 человек пострадали, среди которых семь детей, об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, двое пострадавших детей находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в котором находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, вспыхнул ночью 23 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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