Тюмень, , 11:28 — REGNUM

В тюменском Ишиме в трансформаторной будке погиб 13-летний ребёнок. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Предварительно известно, что 22 июля 2019 около 21:00 по местному времени, находясь на заброшенной территории по улице Челюскинцев города Ишима, 13-летний подросток проник в помещение незапертой трансформаторной будки, где получил смертельное поражение электрическим током.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия.