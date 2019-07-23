Абуджа, , 11:27 — REGNUM

В столице Нигерии скончался 23-летний журналист-стажер Пришэс Оволаби после попадания шальной пули во время столкновений между членами проиранской шиитской группировки и силами безопасности. Об этом передает ВВС Africa.

Оволаби освещал акцию протеста для национальной телевизионной станции «Channels», где он работал в рамках обязательной годичной программы для выпускников в Нигерии. Во время столкновений 22 июля заместитель комиссара полиции Усман Умар также был убит.

Сотни последователей шиитской группы вышли на улицы, чтобы потребовать освобождения их лидера шейха Ибрагима Закзаки, который находится под стражей с 2015 года.

Он был арестован четыре года назад после военного преследования, в ходе которого более 300 членов шиитской группы были убиты, согласно данным правозащитников.

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