Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 11:20 — REGNUM

В Новоорском районе Оренбургской области отменили режим ЧС, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

Напомним, спецрежим в муниципальном образовании вводился 19 июля в связи с серьезным природным пожаром и угрозой населению. Из-за сухой и ветреной погоды огонь стремительно распространялся и мог перекинуться на населенные пункты Закумачный, Лужи, Чапаевка, Можаровка.

К ликвидации возгорания привлекали самолёт, который совершил несколько вылетов и сбросил более сотни тонн воды. В ГУ МЧС по региону еще 19 июля заявили о локализации пожара. Однако борьба с тлеющими очагами велась еще долго. Огонь уничтожил более 50 тыс. га степи.

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