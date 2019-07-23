Москва, , 11:18 — REGNUM

В Москве госпитализирован ребёнок, упавший с 11-го этажа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Происшествие случилось в столичном районе Марьино. По данным издания, ребёнок упал на траву и остался жив. Пострадавшего вертолётом доставляют в одну из больниц. Его сопровождают родители.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёты МЧС не привлекались для эвакуации обожженных детей из сгоревшего детского палаточного лагеря в Хабаровском крае.

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