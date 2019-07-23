Малоярославец, Калужская область, , 11:10 — REGNUM

В Калужской области бывшая начальница отделения почтовой связи города Малоярославца в течении пяти месяцев получала от посетителей деньги за выдачу посылок, но не вносила их в кассу. Об этом 23 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В конце декабря 2018 года в данном почтовом отделении произошел пожар, и после служебного расследования обнаружилась недостача денег по выданным посылкам. 42-летняя женщина объяснила своё воровство низкой заработной платой и трудной жизненной ситуацией. Следствие предъявило ей обвинение по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге оператор почтамта в 2018 году, подделав подписи, украла у шести пенсионеров более 230 тысяч рублей. Суд признал её виновной по статье «Присвоение или растрата» и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Ранее в Калужской области также наказали почтальона, которая забирала себе пенсию умершего мужчины.