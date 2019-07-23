Оренбург, , 11:10 — REGNUM

В Оренбургской области с начала 2019 года зарегистрировано 29 происшествий на водных объектах области, в результате которых погибли 29 человек (в том числе два ребёнка). Такую статистику озвучил и. о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства области Сергей Балыкин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Балыкин отметил, что наиболее высокий уровень гибели людей в водоемах в летний период обусловлен недостаточным количеством организованных мест массового отдыха людей на водных объектах, соответствующих требованиям безопасности; отсутствием в муниципальных образованиях области спасательных формирований, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах; невыполнением должностными лицами муниципальных образований правил охраны жизни людей на водных объектах Оренбургской области, утвержденных постановлением администрации Оренбургской области «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Оренбургской области».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, на 2 июля на территории области на законных основаниях функционирует 25 пляжей. Из них три пляжа, прошедшие процедуру освидетельствования, находятся в Оренбурге.

Добавим, в июне 2019 года спасатели отмечали тревожную ситуацию в связи со значительным ростом гибели людей в водоемах. За первое полугодие 2019 года утонуло 16 человек, что почти втрое превысило показатель 2018 года.