п.г.т. Солнечный, , 10:54 — REGNUM

Детский лагерь «Холдоми», согласно всем разрешительным документам, не мог вместить более 226 детей. Но путевки были проданы 428 детям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Девочке, погибшей в пожаре под Хабаровском, 23 июля исполнилось бы 11 лет

Правоохранительные органы и власти Хабаровского края пытаются разобраться в причинах пожара.

Выяснилось, что, согласно разрешительным документам, лагерь «Холдоми» не мог вместить более 226 детей. Но речь шла о размещении в стационарных коттеджах.

Путевок же было продано 428. Кто продавал путевки? Каково было соотношение оплаты родителей и бюджета? Как получилось, что 189 детей оказались в нелегальном лагере, в палатках из горючего ПВХ? На все эти вопросы предстоит ответить следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» под Хабаровском вспыхнул пожар. Одна девочка погибла, трое детей со 100% ожогами тела в тяжелейшем состоянии находятся в реанимации в Солнечной ЦРБ. Ещё один ребёнок в состоянии средней степени тяжести находится в больнице Комсомольска-на-Амуре. Всего пострадали девять человек, взрослым помощь оказана амбулаторно.