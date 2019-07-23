Оренбург, , 10:42 — REGNUM

В Оренбургской области с начала 2019 года произошло 1347 природных пожаров. Количество степных пожаров увеличилось на 54%, лесных — на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По словам главы оренбургского МЧС Александра Зенова, особую тревогу вызывает рост площади, пройденной огнем при ландшафтных пожарах в 2019 году — более чем в 38 раз. С 19 по 21 июля на территории Оренбуржья, в основном на востоке, произошло 43 травяных пожара. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила более 80 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксировано три лесных пожара на общей площади 150 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 июля в трех муниципальных образованиях региона вводили режим ЧС. В Новоорском районе и городе Ясный горела степь, в Домбаровском районе — лесной массив. На сегодняшний день все ландшафтные пожары на востоке области ликвидированы.

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