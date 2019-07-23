Синджар, Ирак, , 10:46 — REGNUM

Объединенная группа специалистов из правительства Ирака и Иракского Курдистана обнаружила в Синджаре братскую могилу езидов. Об этом 22 июля сообщает Ekurd.net.

В захоронении были найдены останки 94 человек убитых боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, курды-езиды компактно проживают в иракском Синджаре, в 2014 году сюда вторглись боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате чего около 6 тыс. езидов были захвачены в плен, сотни человек были убиты.

Езиды исповедуют особое синкретическое верование, основанное на элементах ислама, зороастризма и христианства, что вызывает особую ненависть у радикальных элементов.

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