Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM

Екатеринбургские авиатаможенники не пропустили в город редких въетнамских змей «в спирту». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Змей провозили в бутылках с настойкой на кобре, которые были в багаже у туристов, прилетевших из Вьетнама. Подобные настойки достаточно популярны, однако в растворе оказались помещены крайне редкие змеи — моноклевая кобра и белогубая куфия. Указанный вид кобр может вскоре прекратить свое существование, поэтому её запрещено перевозить через границу.

Теперь туристам придётся выплатить 1 тысячу рублей, а также половину или двукратную стоимость товара в виде штрафов.

Напомним, в июле 2018 года югорчанина также оштрафовали за перевоз индийской кобры. Змея также содержалась в бутылке с настойкой.

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