Москва, , 10:30 — REGNUM

В Москве четверо мужчин подозреваются в похищении 38-летнего жителя столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Подозреваемый в похищении Moscow.sledcom.ru

По данным следствия, 13 февраля подозреваемые похитили около одного из домов Анадырского проезда Москвы мужчину, увезли его на автостоянку. Они представились сотрудниками полиции и требовали у своей жертвы 2 млн рублей, угрожая привлечь его к уголовной ответственности. Злоумышленникам было передано 750 тысяч рублей, после чего похищенного отпустили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека) и статье 163 УК РФ (вымогательство).

Четверо подозреваемых в совершении преступления были задержаны, им предъявлено обвинение и избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу.

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