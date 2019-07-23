Хабаровск, , 10:11 — REGNUM

Уголовное дело о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае передано в центральный аппарат СКР, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Бастрыкин потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшему, установить круг виновных лиц, причины, способствовавшие совершению преступления», — сообщает пресс-служба СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул ночью 23 июля. В результате пожара, по предварительным данным, погибла одна девочка, девять человек пострадали, среди которых четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего палаточный лагерь состоял из 26 палаток, в которых находились 189 детей. По данным контрольных и надзорных ведомств, разрешение на работу лагеря выдавалось только на стационарные сооружения — коттеджи.

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