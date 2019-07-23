Воронеж, , 10:10 — REGNUM

Сумма ущерба по делу о хищениях в департаменте культуры Воронежской области оценивает в 500 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 23 июля, «в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлено хищение бюджетных средств путем обмана, совершенное 43-летней бывшей чиновницей и ее знакомыми в возрасте 39 и 48 лет».

Как уточнили в ведомстве, деньги, которые, по версии следствия, похитили подозреваемые, были выделены на проведение некоего мероприятия. Теперь подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 июля следственное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 43-летней бывшей сотрудницы департамента культуры Воронежской области, а также ее 39-летнего родственника и 48-летнего знакомого. Сумма хищения тогда не уточнялась. Между тем, также 22 июля появилась информация о задержании экс-руководителя департамента культуры области Эмилии Сухачевой.

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