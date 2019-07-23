Хабаровск, , 10:06 — REGNUM

Вертолёты МЧС не привлекались для эвакуации обожженных детей из сгоревшего детского палаточного лагеря в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации источника в Авиации МЧС, вертолёты спасательного ведомства не привлекались для доставки обожженных детей в медицинский ожоговый центр.

База «Холдоми» находится в 40 километрах северо-западнее Комсомольска-на-Амуре и на 275 км севернее Хабаровска. Аэродромы есть в самом Комсомольске-на-Амуре и посёлке Хурба, расположенном в 15 км южнее.

Кроме того, источник отметил отсутствие погодных условий для выполнения полётов минувшей ночью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми», трое детей получили тяжелейшие ожоги, одна 11-летняя девочка погибла. Всего пострадало 9 человек, из них 4 несовершеннолетних детей.