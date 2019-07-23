Ульяновск, , 09:57 — REGNUM

В отношении жителя Ульяновской области возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника транспортной полиции. Инцидент произошёл на железнодорожной станции, пассажир был пьян, сообщили в ИА REGNUM Приволжском следственном управлении на транспорте.

Следствие полагает, что 10 июня 2019 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в пассажирском купе поезда №391 Челябинск — Москва. Предварительно установлено, что во время стоянки поезда на железнодорожной станции Ульяновск — Центральный злоумышленник применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, который прибыл по вызову железнодорожников.

По данным управления, мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Отметим, что ранее инцидент на железной дороге произошёл в Казани в апреле 2019 года. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был снят с поезда. После того, как его доставили в дежурную часть, он применил насилие и нецензурно оскорблял сотрудников транспортной полиции. Как сообщало ИА REGNUM, он отделался условным сроком.

Подробнее: За оскорбление полицейского житель Казани отделался условным сроком