Якутск, 23 июля 2019, 09:40 — REGNUM
Сильные ливневые дожди в Якутии привели к размыву автодороги «Оймякон». Проезд закрыт до устранения промоины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта региона.
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На 727-м км автодороги «Оймякон» «Колыма — Кюбюме — Куйдусун — р. Индигирка» временно закрыт проезд, выставлены запрещающие знаки.
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По словам специалистов управления автодорог, восстановительные работы начнутся после спада воды. Соответствующие службы приступили к подготовительным работам на затопленном участке.
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Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока находятся во власти стихии — проливные дожди наносят ущерб, топят поселения и разрушают строения.