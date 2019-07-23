Анкара, , 09:41 — REGNUM

Турецкие военные самолеты нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в результате чего было «нейтрализовано» восемь повстанцев, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

F-16 ВВС Турции

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве термина, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Повстанцы, как сообщает турецкая сторона, якобы планировали нападения на представителей вооруженных сил Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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