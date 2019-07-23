п. Буланаш, , 09:35 — REGNUM

В Свердловской области будет решён вопрос о признании пострадавшего от взрыва газа дома № 20 по улице Кутузова в посёлке Буланаш аварийным и подлежащем сносу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Соответствующее постановление по итогам осмотра здания направлено специалистами в органы местного самоуправления. Его рассмотрит межведомственная комиссия, в работе которой примут участие сотрудники спасательного ведомства, прокуратуры, администрации Артёмовского городского округа и правительства Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл накануне вечером. В результате хлопка вылетели стёкла в окнах подъезда, а также получила повреждение несущая стена. В результате инцидента пострадал хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв газа. Другие жители дома были эвакуированы. Большинство из них отправились временно к родственникам, а четверо человек помещены в пункт временного пребывания.

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