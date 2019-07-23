Биробиджан, , 09:35 — REGNUM

В Еврейской автономной области проверили противопожарное состояние детских лагерей. Как сообщает управление надзорной деятельности правительства региона, нарушений выявлено не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

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Всего в ЕАО в это лето планировалось задействовать 98 объектов организованного отдыха школьников, из которых четыре — загородные оздоровительные лагеря, 93 пришкольных летних лагеря и один палаточный лагерь, который в настоящее время не функционирует из-за неблагоприятных погодных условий.

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Как сообщало ИА REGNUM, произошедший пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае унёс жизнь 11-летней девочки, ещё трое несовершеннолетних детей получили сильнейшие ожоги и доставлены в медучреждения края. Всего в результате пожара пострадали девять человек, четверо из них — дети.