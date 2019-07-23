Вилюйск, , 09:11 — REGNUM

Сброс фрагментов ракет, запущенных с космодрома «Восточный» в Амурской области, не имеет отношения к мутации некоторых видов рыб, пойманных в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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В соцсетях якутяне распространяются фото и видео деформированных карася и плотвы. У пойманных рыб видны жуткие физиологические изменения: деформированная челюсть и язвы.

По словам очевидцев, рыб-мутантов выловили в водоёме около села Тылгыны Вилюйского улуса. Пользователи опасаются, не связано ли это с тем, что на территорию Якутии сбрасывают фрагменты ракет.

Экологи из соответствующего ведомства республики пояснили, что «для естественных популяций рыб характерны биологические заболевания (различные язвы, грибок, опухоли), которые не опасны для человека».

«Скорее всего, в зародыше эмбрион подвергся какому — то механическому воздействию, поэтому и появилась деформация у рыбы. Это разовое явление», — заверили в минэкологии.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошёл в декабре 2018 года. Якутяне переживали о последствиях и боялись радиации.