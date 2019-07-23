Хабаровск, , 08:20 — REGNUM

Врачи диагностировали у троих детей, госпитализированных в Солнечную райбольницу после пожара в туристическом комплексе «Холдоми», 100% ожогов тела. В Солнечном в полной готовности находится вертолёт медицины катастроф, но он пока не может доставить детей в краевую ожоговую больницу из-за облачности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровском крае борются за жизнь детей, пострадавших в пожаре в Холдоми

Трое детей, доставленные в реанимацию Солнечной районной больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии. Сначала им диагностировали 70% ожогов тела, теперь эта цифра достигла 100%.

«Детей к нам доставили в три часа ночи. Они так сильно кричали, что не было сил слушать. Сейчас наши врачи с ними в реанимации, борются за их жизни», — рассказала лаборант Солнечной больницы ИА Хабаров. Тудей.

Ночью во время пожара на детей рухнули горящие палатки.

В реанимации находятся две девочки — Вероника 2006 года рождения, Елизавета 2007 года и мальчик, Алексей 2008 года рождения.

Известно, что 10-летний Алексей бросился спасать девочек, когда на них упали палатки.

Там же в огне погибла Софья 2008 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края случился пожар. Причина, предположительно, в том, что вспыхнули вещи, которые дети сушили на тепловой пушке.

Надзорные и контрольные ведомства утверждают, что разрешения на работу лагеря давались только на стационарные сооружения — коттеджи. Сотрудники Госпожнадзора утверждают, что видели палатки во время проверки, но руководство лагеря заверило, что они нужны для экстремальных игр. При этом известно, что путёвки продавались как в коттеджи — по 23 000 рублей, так и в палатки, но значительно дешевле — по 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. В регионе проверяют все детские лагеря.