Яунде, , 08:00 — REGNUM

Вооруженные сепаратисты заняли более 50 школ в западных англоязычных регионах Камеруна, используя их для учений и укрытия от правительственных войск. Оккупация может осложнить планы правительства по возобновлению образования в регионах к сентябрю, передает VOA Africa.

«У нас около 48 разрушенных школ, и еще 53 школы, которые в настоящее время оккупированы», — заявил журналистам в воскресенье, 21 июля, начальник отдела начального образования в северо-западном регионе Камеруна Уилфред Вамбенг Ндонг.

«Что касается наших учителей, мы сомневаемся в местонахождении более 3000 из них, работавших в закрытых сейчас школах», — добавил он.

Ндонг сказал, что большинство пропавших учителей, вероятно, бежали в более безопасные районы во франкоговорящих регионах или прячутся. Он сказал, что посещаемость школ в регионе снизилась с 422 000 в 2017 году до 5500 в 2019 году. Ученики посещают школы в основном в более безопасных городах, таких как Баменда и Нкамбе.

Камерунские сепаратисты отрицали, что они занимают школы.

Командующий правительственными войсками на северо-западе генерал Роббинсон Ага говорит, что военные обеспечат безопасность всех школ до 3 сентября, когда начнется учебный год. Он заявил, что солдаты убьют всех повстанцев, которые не согласятся разоружиться и сдаться.

«Мы получили твердые инструкции — преследовать их прямо в укрытиях. Эта ситуация должна закончиться», — сказал он. — Мы не можем вытерпеть то, что люди разрушают дороги, сжигают мосты, сжигают школы». По сообщениям властей, повстанцы подожгли более 130 школ, в то время как сепаратисты обвиняют военных в том, что они сожгли школы, чтобы лишить их укрытия. Военные отвергли обвинение.

Конфликт в англоязычных регионах Камеруна начался в 2016 году, когда учителя и юристы протестовали против доминирования французского языка в двуязычной стране. Вооруженные сепаратисты в 2017 году начали требовать отдельного англоговорящего государства, заявив, что они сделают район неуправляемым. С тех пор более 2000 человек, включая солдат и полицейских, были убиты во время вспышки сепаратистского насилия.