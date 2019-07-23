Курган, 23 июля 2019, 08:27 — REGNUM
В Курганской области приостановил деятельность региональный туроператор «Лаборатория развлечений» и прекратил заезды в Крым. Тем временем около 50 клиентов фирмы вынуждены выезжать с полуострова самостоятельно. На выручку курганским туристам пришёл другой туроператор Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В официальном сообщении директора ООО «Лаборатория приключений» Дмитрия Бронкина говорится, что «в связи с тяжёлой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами» фирма отменяет заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно. Деятельность туроператора приостанавливается.
Главная задача, которую перед собой ставит сейчас ООО «Лаборатория приключений», — вернуть деньги клиентам, купившим путёвки в Крым.
Тем временем в паблике «ЧС Курган» появились «крики души» клиентов «Лаборатории приключений», застрявших в Крыму. Их насчитывается 48 человек. Люди пишут, что по путёвкам оплачены проезд автобусом и проживание. Но, по их мнению, их буквально кинули на произвол судьбы.
Истерия в сети пошла на спад, когда разволновавшихся клиентов успокоила Наталья Краснова — директор другого известного курганского туроператора «Санаторно-курортное объединение», который взял на себя обязательство вывезти туристов «Лаборатории приключений» по просьбе отдела по развитию туризма областного правительства.
«На данный момент уже достигнуты соглашения с компаниями-перевозчиками и туристы компании «Лаборатория приключений» будут вовремя вывезены с полуострова Крым. Нами поддерживается связь с сопровождением данной группы», — заявила директор «Санаторно-курортного объединения».
По сообщению «брошенных» в Крыму туристов, 18 человек выезжают в Курган на собственные деньги, у 30 человек финансовой возможности добраться до дома нет. За ними выслан автобус, который прибудет в Крым 24 июля.