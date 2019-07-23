Иерусалим, 23 июля 2019, 07:44 — REGNUM
Военные Израиля снесли 16 палестинских домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 23 июля сообщает Al Jazeera.
Снос домов бульдозерами в деревне Сур-Бахер начался в полночь при поддержке десятков военнослужащих еврейского государства.
Напомним, ранее Верховный суд Израиля постановил снести палестинские дома, расположенные в указанной деревне. Власти Палестины подчеркивают, что данный акт является опаснейшим прецедентом, позволяющим Тель-Авиву сносить и другие постройки, расположенные в приграничной зоне.
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