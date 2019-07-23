Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM

В Екатеринбурге произошёл пожар на стройке по улице Дорожной. В 06:18 по местному времени поступил сигнал о возгорании строительного вагончика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехало две единицы техники, и в течение двух часов огонь был полностью потушен.

По данным информационного портала «Е1», очевидцы инцидента сообщают, что в огне погиб один рабочий. Другие строители успели проснуться и вовремя эвакуировались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ночью в городе-спутнике Екатеринбурга Арамиле сгорел большой двухэтажный коттедж. Пожар был оперативно потушен прибывшими на место расчетами. К счастью, в огне никто не пострадал.

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