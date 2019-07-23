Хабаровск, , 07:43 — REGNUM

Медики в Хабаровском крае борются за жизнь детей, получивших обширные ожоги во время пожара в палаточном лагере в туристическом комплексе «Холдоми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ЦРБ Солнечного района вылетела бригада медиков из Хабаровска, а также министр здравоохранения края Александр Витько. В районной больнице организован телемост с Москвой, с ведущими специалистами в сфере лечения ожогов. Они помогают хабаровским врачам в лечении тяжелых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в Солнечном районе Хабаровского края в палаточном лагере туристического центра «Холдоми» вспыхнул пожар. Предположительно загорелись вещи, которые дети сушили на тепловой пушке.

Всего палаточный лагерь состоял из 26 палаток, в них находились 189 детей. По данным контрольных и надзорных ведомств, разрешение на работу лагеря выдавалось только на стационарные сооружения — коттеджи.

В пожаре погибла одна девочка 2008 года рождения. Трое детей госпитализированы, их состояние врачи оценивают как тяжелое.