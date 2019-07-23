Хабаровск, , 07:33 — REGNUM

В результате пожара в детском палаточном лагере, который произошёл на территории туристического комплекса «Холдоми» в Солнечном районе, погиб один ребёнок, ещё трое в тяжелом состоянии сейчас лежат в реанимации районной больницы. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе администрации Хабаровского края 23 июля.

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Гибель второго ребёнка в пресс-службе не подтвердили, заявив, что это ошибка. Напомним, в СМИ появилась информация, что в районной больнице посёлка Солнечный скончалась одна из пострадавших.

В настоящее время в Хабаровском крае организована горячая линия экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в загородном лагере «Холдоми». В круглосуточном режиме работают телефоны в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Солнечном, а также в Хабаровске.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в детском палаточном лагере в Солнечном районе произошёл 23 июля около трёх часов ночи. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от семи до 15 лет.

Рано утром губернатор края Сергей Фургал провёл экстренное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас глава региона находится в Солнечном районе со всеми службами для выяснения причин произошедшего.

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