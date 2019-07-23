Новосибирск, , 07:12 — REGNUM

В Новосибирской области полигон твёрдых бытовых отходов рядом с аэропортом создавал угрозу безопасности воздушного движения. Всё дело в том, что на полигоне ТБО образовалось скопление птиц, сообщили ИА REGNUM 23 июля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Территорию вблизи аэродрома «Толмачёво» Новосибирская транспортная прокуратура обследовала с участием представителей орнитологической и экологической служб аэропорта. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью разместило полигон твёрдых бытовых отходов, привлекающий колонии крупных птиц, на арендуемом в районе села Прокудское Коченевского района земельном участке. Проверяющие обнаружили в пределах указанного объекта не менее 200 птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения.

Транспортный прокурор внёс директору фирмы представление. В ведомстве подчеркнули, что организация приняла меры к очистке полигона. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор фирмы оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в районе объектов радиотехнического обеспечения посадки самолётов аэропорта города Кургана обнаружили три несанкционированные свалки бытовых отходов. Их организовали члены садоводческих товариществ, расположенных неподалёку от аэропорта. Свалки привлекали птиц, которые летали непосредственно над территорией аэропорта, угрожая безопасности полётов.

Читайте также: «Полёты над курганским аэропортом опасны»