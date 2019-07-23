Новошахтинский, , 07:13 — REGNUM

Следственный комитет задержал главу Новошахтинского городского поселения Александра Удовиченко, подозреваемого в коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, по версии следствия, глава Новошахтинского городского поселения получил взятку в размере 600 тыс. рублей за совершение действий, направленных на обеспечение победы в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с администраций городского поселения.

Также сообщается, что уголовное дело возбуждено и в отношении депутата муниципального комитета этого же поселения, который выступил в качестве посредника при передаче взятки. Глава поселения арестован, депутат находится под домашним арестом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чите во время совещания городской администрации, прямо в конференц-зале был задержан майор МЧС, заместитель начальника 3-го отряда противопожарной службы Иван Пименов, которому вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.