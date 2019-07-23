Хабаровск, , 07:04 — REGNUM

Власти Хабаровского края начали тотальную проверку всех детских лагерей на территории региона после трагедии в палаточном лагере в туристическом комплексе «Холдоми», унесшей жизнь ребёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проверки в «Холдоми» проводились и раньше. Так, Роспотребнадзор выдал разрешение на пребывание детей в лагере ещё в октябре 2018 года, но — только в стационарных помещениях.

Всего лагерь в стационарных помещениях, может принять 450 детей. Но на момент пожара в корпусах проживал только 61 ребёнок, а 189 жили в палатках из ПВХ. Предположительно, в палатках могли находиться обогреватели.

Последняя проверка Госпожнадзора прошла 31 мая 2019 года. Пожарные выдали предписание на устранение нарушений в срок до 1 августа — только для стационарных помещений.

11 июля 2019 года Госпожнадзор провёл в лагере плановые учения по эвакуации при пожаре. Пожарные видели палатки. Но руководство лагеря пояснило, что они нужны для экстремальных игр.

Ранее лагерь проверяли и комиссия минобразования края, и комиссия комитета по гражданской защите, которые выдавали свои предписания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере случился пожар. Предположительно, загорелись вещи, которые дети сушили на тепловой пушке. Погибла одна девочка, трое детей в тяжелом состоянии госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.