п. Новомальтинск, , 07:01 — REGNUM

В Иркутской области вынесен приговор директору коммерческой организации ООО «Сибэнергострой+» Азату Торосяну. Как сообщает сегодня, 23 июля, СУ СК РФ Он по региону, он признан виновным в том, что при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству жилых домов в п. Новомальтинск Усольского района умудрился похитить более половины выделенных средств.

СК РФ по Иркутской области «Следователями СКР установлено, что Торосян отчитался о выполненных работах на сумму порядка 70 млн рублей. В ходе осмотра места строительства, а также по результатам экспертиз следует, что на строительство было потрачено не более 30 млн рублей».

Наказание по уголовному делу, расследованному по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»), обернулось для строителя реальным сроком: семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Помимо этого в суд уже поступило исковое заявление о взыскании с подсудимого всей суммы причинного государству ущерба, а это более 43 млн. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года выделение некачественного жилья иркутским сиротам послужило поводом для возбуждения уголовного дела пост. 293 УК РФ(«Халатность»). Итоги проверки, в ходе которой выявлены многочисленные проблемы при возведении квартир в Куйтунском районе, обнародовала областная прокуратура.

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