Екатеринбург, , 06:53 — REGNUM

В Екатеринбурге на улице Мельковской минувшей ночью сгорело два автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В спасательном ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 01:45 по местному времени. В результате пожара на стоянке были повреждены автомобили «ВАЗ-11 130−22» и Audi A4. На место происшествия выехали две машины, и огонь был потушен за несколько минут.

Напомним, что ранее аналогичные инциденты уже происходили в Екатеринбурге. Так в начале апреля 2019 года на улице Автомагистральной огнём были повреждены три автомобиля: «Лада Калина», «Москвич 412» и Honda Civic. На улице Московской сгорели Audi Q7 и кузов Peugeot 308. А на улице Заводской в огне пострадали автомобили «Мазда» и Volkswagen Jetta, а вот Toyota Land Cruiser сгорела полностью.