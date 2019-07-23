Тюмень, , 06:51 — REGNUM

В Тюмени к 16 годам заключения в колонии строгого режима приговорён участник банды за заказное убийство и похищения бизнесменов с целью вымогательства денег. Чтобы уменьшить тюремный срок, осуждённый заключал досудебное соглашение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде

Мужчина получил солидный срок за бандитизм, заказное убийство по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, участие в разбоях и похищении людей, незаконное хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что 9 апреля 2018 года он согласился за 200 тысяч рублей убить руководителя одного из преступных сообществ региона. Он тщательно замаскировался под бомжа и поджидал жертву у дома. Но в темноте перепутал цель — убил не заказанного мужчину, а его брата в подъезде из пистолета с глушителем и пистолета-пулемёта.

Отстрелявшись, он скрылся с места преступления. Оперативники вышли таким образом на след банды и задержали всех участников. .

Во время обыска 17 июня 2018 года в доме осуждённого по улице Моторостроителей в Тюмени оперативники нашли газовый пистолет, переделанный для боевой стрельбы, 9 патронов к нему и обрез охотничьего ружья.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, удовлетворил материальные иски потерпевших на общую сумму 14 млн 600 тысяч рублей, наложил арест на автомобили «Ниссан Кашкай» и «УАЗ» и нежилое помещение на ул.30 лет Победы, принадлежавшие осуждённому.

Главарь банды уже осуждён на 16 лет лишения свободы. Остальные участники преступного сообщества дожидаются приговора в Тюменском областном суде.