Томск, , 06:42 — REGNUM

В Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению сотрудницы вуза в получении взяток и в мошенничестве.

Как сообщили ИА REGNUM в областном СУ СКР, женщина являлась должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в одном из томских вузов. По версии следствия, с февраля 2016 года по май 2018 года она неоднократно получала лично и через посредников денежные взятки от студентов, их родителей и представителей. Взамен студентам проставлялись положительные оценки за зачёты и экзамены. При этом фактически студенты их не сдавали. Кроме того, злоумышленница решала аналогичные вопросы с другими преподавателями вуза.

С апреля 2017 года по май 2018 года она получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от матери одного из студентов, хотя заведомо для неё он был отчислен из вуза.

Общая сумма полученных взяток составила порядка 600 тысяч рублей. Материалы дела направят в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года стало известно, что в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя колледжа в Димитровграде. Его подозревают в получении взяток.

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