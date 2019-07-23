п. Буланаш, , 06:32 — REGNUM

В Свердловской области Артёмовская городская прокуратура выясняет обстоятельства травмирования жителя дома в посёлке Буланаш, в котором накануне произошёл взрыв газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлены обстоятельства произошедшего, когда проводилось обслуживание газового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию, связанную с расселением жителей дома.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в одной из квартир двухэтажного дома в посёлке Буланаш произошёл 22 июля в 17:30 по местному времени, в результате чего один человек получил травмы и был госпитализирован.

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Также в доме были повреждены соседние квартиры. После инцидента большинство жителей дома разместились у своих родственников, а трое из них размещены в центре временного пребывания.

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