п. Буланаш, 23 июля 2019, 06:32 — REGNUM
В Свердловской области Артёмовская городская прокуратура выясняет обстоятельства травмирования жителя дома в посёлке Буланаш, в котором накануне произошёл взрыв газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию, связанную с расселением жителей дома.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в одной из квартир двухэтажного дома в посёлке Буланаш произошёл 22 июля в 17:30 по местному времени, в результате чего один человек получил травмы и был госпитализирован.
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Также в доме были повреждены соседние квартиры. После инцидента большинство жителей дома разместились у своих родственников, а трое из них размещены в центре временного пребывания.
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