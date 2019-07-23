Хабаровск, , 06:30 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что контрольные и надзорные органы в регионе сегодня сообщают, что ничего не знали о палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми». Как резюмировал глава региона «вопрос оказался ни в чьей компетенции», а ребёнок погиб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На экстренном совещании по ЧС, которое утром, 23 июля, провёл губернатор Сергей Фургал выяснилось, что никто из контролирующих и надзорных органов о палаточном лагере в «Холдоми» не знал.

«Это можно было предположить и можно было ожидать. Роспотребнадзор говорит, что это не в их компетенции. Прокуратура тоже сейчас скажет — не в нашей компетенции. Госпожнадзор и все остальные скажут тоже самое. Детей пожгли и это не в нашей компетенции. А в чьей? Мы с вами тут собираемся, проводим комиссии, рассказываем, сколько у нас открывается детских лагерей. А как что случается — никто ничего не знает и ответить некому», — прокомментировал ситуацию губернатор Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в детском палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул пожар. Предположительно загорелись вещи, которые дети сушили не тепловой пушке. Одна девочка погибла, трое детей госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.