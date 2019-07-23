Биробиджан, , 05:55 — REGNUM

Из-за надвигающихся ливней и шквального ветра власти Биробиджана ввели режим повышенной готовности для всех городских служб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков 23 июля город накроют сильные ливни с грозами, скорость шквалистого ветра достигнет 20 м/с.

Власти опасаются, что при неисправной системе ливнёвой канализации и дренажных систем, в городе произойдёт подтопление низменных участков, будут размыты дороги, затоплены подвалы жилых домов. Особое внимание аварийных служб будет направлено на часто затопляемые посёлки Августовский, Тукалевский, Амурский, Партизанский.

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Как сообщало ИА REGNUM, после размытия и провала участка федеральной трассы «Амур», в Приамурье был введён режим чрезвычайной ситуации. Ливневые дожди и грозы затопили улицы Благовещенска и нескольких посёлков, расположенных в пойменных местах.