Оттава, , 05:35 — REGNUM

Расследование причин гибели редких полярных китов у побережья Канады займет несколько ближайших месяцев, сообщает пресс-служба канадского министерства рыболовства, океанов и канадской береговой охраны.

«Вскрытие китов является очень сложным и трудоемким процессом. Окончательные выводы по результатам всех вскрытий можно будет сделать в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что результаты последнего вскрытия, проходившие 21 июля, не дают возможности понять точные причины смерти млекопитающего. В частности, отсутствуют признаки получения травмы или запутывания в сетях. В министерстве подчеркнули, что результаты вскрытий позволят не только выявить причины гибели китов, но и принять комплекс мер для защиты млекопитающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня у берегов Канады был обнаружен шестой мертвый кит с начала 2019 года. Его останки нашли в районе полуострова Гаспэ в провинции Квебек. Тушу млекопитающего передали для изучения специалистам.

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