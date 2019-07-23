Хабаровск, , 03:52 — REGNUM

Причиной пожара в детском палаточном лагере в Хабаровске, в результате которого один ребёнок погиб, а трое оказались в больнице, возможно стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О возможной причине пожара сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. Одна из девочек, отдыхавшая в этом лагере, сообщила, что по ночам было очень холодно, включали тепловые пушки, а дети сушили на них одежду.

По словам очевидца, вещи вспыхнули, огонь моментально охватил всю палатку, на полу которой был войлочный настил. Почти сразу огонь перекинулся и на другие палатки, вожатые бросились спасать детей. Воспитанники лагеря покидали палатки кто в чем был — в пижамах, босиком, все вещи детей сгорели.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края ночью 22 июля произошёл пожар. Одна девочка погибла, ещё трое детей госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.