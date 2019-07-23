Владивосток, , 03:50 — REGNUM

Сильные ливни, обрушившиеся на Приморье вместе с тайфуном «Данас», смыли три моста. В Лазовском районе благодаря грамотным действиям спасателей и дорожников, удалось предотвратить разрушение моста через реку Соколовка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Угроза обрушения моста через реку Соколовка в Лазовском районе Приморья появилась с приходом тайфуна: быстрое поднятие уровня воды разрушало подходы к мосту. Спасатели приняли решение вскрыть дорогу, чтобы ослабить воздействие воды на отсыпку моста. Дорожники «Примавтодора» с помощью мощного экскаватора проделали в дорожной насыпи проход для воды.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил профессиональные действия спасателей и дорожников.

«Дорожное полотно сейчас уже восстановлено, движение транспорта открыто. Такую практику будем продолжать, выставлять тяжелую технику к мостам в случае неблагоприятных прогнозов. Если смыло мост — это недосмотр на месте тех служб, которые должны своевременно принимать решения о водопропуске, сохраняя дорогостоящее инженерное сооружение», — заявил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, влияние тайфуна «Данас» привело к разрушению трёх мостовых переходов в Приморье, размытию нескольких участков дорог. В настоящее время все участки дорог восстановлены, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.