Бамако, , 03:32 — REGNUM

На французской военной базе на северо-востоке Мали прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в генштабе вооруженных сил Франции.

Сообщается, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у входа во французскую часть военной базы. В результате взрыва пострадали три человека. Отмечается, что среди пострадавших были граждане Франции и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что усилия по борьбе с терроризмом в странах Западной Африки недостаточны. По его словам, в Мали, Чаде, Мавритании, Нигере и Буркина-Фасо наблюдается рост террористической деятельности со стороны этнических и джихадистских группировок.

Читайте ранее в этом сюжете: Меры по борьбе с терроризмом в Западной Африке недостаточны — генсек ООН