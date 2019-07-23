Санкт-Петербург, , 02:19 — REGNUM

Двое детей получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что на 149 километре трассы «Кола» в районе 14:50 по московскому времени легковой автомобиль марки Opel столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими в зоне проведения дорожных работ под светофором. В результате столкновения в одном из автомобилей пострадали две девочки — пяти и десяти лет. Они получили легкие травмы. По факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 июля в Ингушетии столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших также был и водитель одной из «легковушек».