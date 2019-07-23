Торонто, Канада, , 01:45 — REGNUM

В канадском Торонто в результате стрельбы был ранен двухлетний ребенок, передает телеканал CTV.

Сообщается, что двухлетний мальчик сидел в машине в тот момент, когда на улице началась стрельба. Одна из пуль разбила стекло в автомобиле, осколки попали в ребенка. Пострадавшего передали медикам, которые оказали ему помощь на месте происшествия. Других подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время сотрудники канадской полиции опрашивают свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня во время чемпионского парада команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) в Торонто неизвестные отрыли огонь по людям. В результате произошедшего пострадали четыре человека. Полиция задержала двоих подозреваемых по этому делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились кадры с места стрельбы на чемпионском параде в Торонто