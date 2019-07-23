Нью-Йорк, США, , 00:40 — REGNUM

Решение суда о пожизненном заключении наркобарона Коротышки опротестовано в Апелляционном суде второго округа США, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что защита Коротышки не согласна с приговором. Напомним, Коротышка — это прозвище, которое получил мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра.

Последний раз Коротышка был арестован в январе 2016 г. в Мексике и в январе 2017 г. экстрадирован в Соединённые Штаты. В феврале 2019 г. ему был вынесен обвинительный приговор, которым он приговаривается к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

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