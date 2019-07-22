Ставрополь, , 22:41 — REGNUM

Уголовное дело в отношение двух подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске в 2010 году передано в суд, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Следственного комитета России. Ринат С. и Русманбет М. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 223 УК РФ — «Участие в банде», «Террористический акт», «Покушение на совершение террористического акта», а также «Незаконное изготовление взрывного устройства».

По версии следствия, обвиняемые вступили в банду. 15 августа 2010 года банда совершила убийство местного жителя, чтобы забрать его автомобиль ВАЗ-2106 — такси. Позже в автомобиль заложат взрывное устройство и припаркуют между кафе и жилыми домами в Пятигорске. 17 августа прогремел взрыв, в результате которого 46 человек получили травмы различной степени тяжести. В Том же году, 30 сентября, бандиты убили мужчину в Ставрополе. Целью также был автомобиль. По прежней схеме в машину заложили самодельное взрывное устройство и установили возле кафе в краевом центре. Второй взрыв не произошел только потому, что при транспортировке взрывных устройств произошли их конструктивные изменения.

В общей сложности потерпевшими по делу признаны 205 человек — жители Кавказских Минеральных Вод и города Ставрополя. В рамках расследования уголовного дела проведено более 600 судебных экспертиз. В настоящее время дело передано в суд. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор по делу другого участника банды, он был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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