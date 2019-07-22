Лиссабон, , 20:57 — REGNUM

Число пострадавших от крупного лесного пожара в 200 километрах от Лиссабона достигло 33 человек, 22 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению агентства гражданской обороны Португалии, несколько пострадавших от огня находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших как местные жители, так и пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в тушении лесного пожара в районе Каштелу-Бранку в Португалии задействованы около 1000 пожарных.

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