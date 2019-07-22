Вольск, Саратовская область, , 20:11 — REGNUM

После нападения подростка на школу в Вольске в конце мая 2019 года возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства школы.

«После инцидента в школе в отношении неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая подросток пришел в школу, бросил в один из классов бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, такой же предмет он бросил в коридор. По счастливой случайности возгорания не произошло. Затем в коридоре он встретил 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелым острым предметом удар в область лба, затем попытался скрыться.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала пострадавшей девочке неотложную помощь, с тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»). По данным местных СМИ, подросток состоит на учете у психиатра.

После происшествия нападавший был задержан и по ходатайству следствия арестован.

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